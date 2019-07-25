Герб США изменили для выступления Трампа. На нем появился двуглавый орел

Президент США Дональд Трамп провел встречу со своими сторонниками из организации Turning Point, выступив на фоне измененного орла с лицевой стороны большой печати США, которая и служит гербом страны.

«Изображение почти напоминает официальную печать президента, но при более внимательном рассмотрении видны изменения, которые, похоже, высмеивают любовь президента к игре в гольф и обвинения в том, что он связан с Россией. Ни Белый дом, ни Turning Point не знают, как [измененный орел] туда попал и кто его создал», – сообщает 25 июля издание Washington Post.

Изображение печати, которое появилось на экране за спиной Трампа, внешне напоминает оригинал за исключением двух вещей. У орла появилась вторая голова, которая делает его похожим на российский герб. Кроме того, в когтях птицы были не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

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Изменения быстро заметили участники встречи сторонников, после чего о конфузе узнали СМИ. Представители некоммерческой организации Turning Point поспешили опровергнуть свою причастность к произошедшему, предположив, что ошибку допустили техники.

Напомним, президент Владимир Путин точно знает, как выглядит орел-символ США. «На гербе США изображён орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал — остались одни стрелы?» – заявил в прошлом году Путин.