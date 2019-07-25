«Мальчишкам будет интересно». Путин пригласил на парад ВМФ в Петербург пять семей, пострадавших от паводка в Сибири

Президент России Владимир Путин 25 июля проводит в Кремле встречу с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. Как пишет ТАСС, во встрече принимают участие пять семей с детьми.

Путин пригласил их в Санкт-Петербург на парад в День ВМФ, 28 июля.

«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», – сказал президент.

Напомним, ранее президент прилетал в Иркутскую область, чтобы на месте оценить ситуацию. После этого он раскритиковал чиновников — как за ошибки при ликвидации последствий паводка, так и за невежливое обращение с пострадавшими.

Всего паводки в Иркутской области затронули 109 населенных пунктов, затопило почти 11 тыс. жилых домов, в которых жили более 42 тыс. человек. По официальным данным, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.