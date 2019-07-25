Репетиция парада ВМФ собирает пробки в центре Петербурга: до полудня закрыты мосты

В центре Петербурга на час развели четыре моста через Неву, что не замедлило сказаться на дорожной ситуации. Пока самые плотные пробки собрались в районе Адмиралтейства.

Напомним, что сегодня, 25 июля, в связи с репетицией Военно-морского парада с 11 до 12 часов закрыты для движения Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Перекрытие скорректировало и маршруты автобусов.

В целом, по данным «Яндекс.Пробок», в Петербурге сейчас 4 балла, однако центр города уже окрасился красным. Особенно плотно на Невском проспекте от Садовой улицы в сторону Дворцовой набережной, на Адмиралтейском проспекте, Большой и Малой Морских, Гороховой улицах.