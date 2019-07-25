Финская полиция отпустила сбившего двух человек российского дальнобойщика

В нарушении транспортной безопасности теперь подозревают тех, кто остановился ночью на шоссе и начал разборки на проезжей части.

Как сообщает Yle, после допроса водитель грузовика из России, который насмерть сбил двух человек на трассе в 30 км от Лаппеенранты в ночь на 21 июля, отпущен на свободу. Мужчина рассказал, что не видел находившихся на проезжей части людей из-за темноты и не успел объехать или затормозить. Подозрения в двух причинениях смерти по неосторожности, нарушении транспортной безопасности и причинении травм пока остаются в силе, но следствие считает действия непреднамеренными.

Расследование продолжается. Полиция, возможно, сделает видеореконструкцию событий той ночи.

Напомним, грузовик из России совершил наезд на пассажиров, которые находились на дороге рядом с остановившейся легковой машиной, в которой они ехали. Как позже стало известно, они выясняли отношения. В результате скончалась 40-летняя женщина и 23-летний мужчина. Ещё один мужчина пострадал. Его и девушку, которая была за рулём, подозревают в нарушении транспортной безопасности.