Полицейский главк умер. Да здравствует главк

К первой коллегии имени Плугина коллеги из 47news вспомнили всех поимённо: прошлых и будущих. Для полицейских это раздражительно, для бизнесменов полезно.

Роман Плугин

В Петербурге 25 июля в 15:00 начнётся полугодовая коллегия полицейского главка. Первая для нового начальника Романа Плугина. С марта он избавился практически от всех заместителей своего предшественника Сергея Умнова — генералов Рогового, Абакумова, Власова. Их кресла ещё пусты. Ушли начальник экономической полиции Бриллиантов, его зам Михайлов, начальник собственной безопасности Емцов и замначальника полиции по охране общественного порядка Кузнецов. Они ушли совсем.

За счет веса петербуржцев в столице держится шеф Главного следственного управления генерал Антропов. Рядом с начальником Управления ГИБДД Семёновым, кстати тоже генералом, создает шторм ФСБ. Говорят, так ему делают предложение. Вечный замначальника полиции по оперативной работе Стрелин перемежает больничные с отпуском. В таком же алгоритме зам по дежурным частям Джаладьянц. Зам по ИВС Войнов вышел из отпуска и, вроде, в хорошем настроении, но есть мнение, что внутренняя конъюнктура по нему – средней температуры.Только замначальника полиции по Ленобласти Ильин так незаметно работает, что его мало кто вспоминает.

По данным 47news, до декабря уйдёт начальник Управления по вопросам миграции Минченко. Его заместитель Хлусов может быть освобождён раньше. Вычёркивание двух последних фамилий, говорят, связано с результатами проверки инквизитора Соболя. Даже в главке мало кто понимает, что самой финансово привлекательной структурой является не Управление экономической безопасности. Оформление всевозможных разрешений миллионам мигрантов – это мечта для сообразительных бизнесменов.

Если о назначениях, то крепко встал на место зама Плугина по Ленобласти и фактически начальника полиции его сослуживец Баранов, который уже успел атаковать неспокойную улицу Думскую в Петербурге. Назначен начальник контрольно-ревизионного управления Коносов. Экономический блок и собственную безопасность возглавили москвичи Ульянов и Васильев. На два ключевых района — Центральный в Петербурге и Всеволожский в Ленобласти — назначены столичные полковники Веселов и Иоган. Занят как центр города, где кроме туристических потоков находится и арбитраж, и казначейство, так и Всеволожск, где не только Кудрово и Мурино с их объективными проблемами, но и проживает большинство именитых петербуржцев.

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По информации 47news, на 15 августа назначено начало реорганизации Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Того самого, где начальником стал близкий Плугину человек. Всё правильно — здесь вся экономика города, сюда бизнесом протоптано.

Ещё одним сегментом главка, который подвергнут реконструкции, станет Управление уголовного розыска. С ним вектор тоже понятен. Для понимания: в МУРе заняты человек 400. В Петербурге же число достигает семи сотен. Генеральной линией станет делегирование в районы на усиление по сотне сотрудников. Некомплект на земле достигает 25%. Но уже понятно, что те, кого собираются спустить, не обрадованы. У них есть звания и кабинеты. Поднимать труп в Невском районе или Подпорожье служебного рвения нет. В общем, в окопах сегодня работать не модно.

Кстати, единственный, кто ни разу не находился под боем с момента появления Плугина, – это начальник Управления уголовного розыска Игорь Парадеев.

Если говорить о том, что доносится со стороны новой команды, то, когда варяги осмотрелись, они, видимо, осознали, что в аппарате главка немало глубоко уставших людей, возможно, потерявших связь с реальностью. Многие из них понимают происходящее на земле (вернее, думают, что понимают) из статистики. При этом о лукавости этих цифр давно можно писать научные труды. Собственно, они давно написаны. По информации 47news, Плугин и товарищи для начала планируют подтянуть Петербург. На Ленобласть нет пока ни сил, ни средств. Последний параметр важен, в области есть отделения с натуральными дырами в стенах.

Использование человеческого ресурса сегодня тоже малоэффективно. Количество бумаг для обязательного заполнения не позволяет ни участковому, ни оперу выйти на улицу. "Нельзя просто что-то сделать - нужно отписаться. Никто уже не задаёт вопросов, зачем это и к чему", - цитирует 47news полицейских. Девизом этой белиберды может стать ирония одного из наших респондентов: "Напишите справку о том, что вы написали справку".

Или чего стоит история с тем, что начальники отделов днями пропадали на Суворовском, приехав из условного Кировска для отчёта. В то время, как давно уже закуплено и установлено оборудование для видео-конференц-связи (ВКС). Между тем в последнее время, ежедневно в 8:20, без выходных, тот же Баранов проводит ВКС с районами. Процедура уже получила шуточное наименование "Утренний Баранов" по аналогии с популярной программой "Вечерний Ургант". Что касается расходования денег, то, например, их неимоверное количество сжигается на службу психологов, которая давно стала объектом сарказма подопытных.

Если говорить о сотрудниках в территориальных отделах, то, по словам взрослых собеседников, там выросли уже несколько поколений сотрудников из тех, кого больше никуда кроме полиции не взяли. Логично, что учить их некому. Недавняя история с "сексом Лизы", подбрасыванием наркотиков и вымогательством - пример этого дна. Притом что сам процесс трудоустройства достаточно трудоёмкий, занимает полгода, а зарплата неконкурентоспособна для мегаполиса. Если вспомнить об Университете МВД в Петербурге, то отзывы о качестве образовательного процесса крайне нелестные. "Выпускники не могут элементарно рапорт написать", – отметил один из знакомых полицейских.

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Для выправления кривизны решено привлекать сотрудников из провинции с предоставлением им жилья и инфраструктурных плюшек — места в детсаду, к примеру. По деньгам тоже вполне себе.

С руководителями в районах также беда. "Люди не хотят идти на начальников отделов. Никто не хочет даже на полковничьи должности. Всё обескровлено. Есть в то же время районы, где руководители по 10 лет сидят. Им звонят и спрашивают по тому, что случилось, а они и не в курсе", – услышал 47news пример.

– Управленческий аппарат превратился в цепочку посредников. Главк – начальник УМВД – начальник угрозыска - и, наконец, опер. Передали – и доложили обратно по цепочке, что передали, мол, задача выполнена. Исполнитель остаётся один. Сегодня тех руководителей, что живут с оперсоставом, практически не осталось. Тех же, что из главка, многие только на плакатах видели, – услышал 47news ещё одно мнение.

Пока же мнения о пришельцах у личного состава диаметральные. Ветераны волнуются, а те, кто помоложе, надеются. Плугину 44 года, вся его команда моложе.

Виктор Смирнов

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