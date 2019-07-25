Telegram стал причиной отставки главы Пуэрто-Рико. Слитая переписка привела к массовым протестам

Губернатор неинкорпорированной организованной территории США – острова Пуэрто-Рико – вынужден был покинуть свой пост после того, как журналисты опубликовали его переписку в мессенджере Павла Дурова, где он в нелицеприятной манере отзывался о гражданах, других политиках и меньшинствах.

«Я объявляю, что уйду в отставку с поста губернатора в пятницу, 2 августа. <...> Я чувствую, что продолжение выполнения моей работы затруднит достижение успеха», - заявил губернатор Рикардо Россело в видеообращении на Facebook.

Объявление об отставке, как сообщает CNN, вызвало большое воодушевление в среде демонстрантов, которые последние несколько дней устраивали многотысячные акции протеста по всей стране.

В середине июля Центр расследовательской журналистики Пуэрто-Рико опубликовал почти 900 страниц переписки губернатора. В основном Россело использовал мессенджер Telegram. В общении с соратниками он позволял себе грубые шутки в адрес граждан, например, пострадавших от урагана «Мария», жертвами которого на острове стали более 2000 человек. Помимо этого, он гомофобскими шутками прошелся по, пожалуй, самому известному уроженцу Пуэрто-Рико – певцу Рики Мартину. Кроме того, в мессенджере политик не стеснялся обсуждать сделки, которые еще предстоит проверить полиции на предмет коррупционной составляющей.

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Слив переписки привел к массовым акциям протеста, в которых приняли участие почти 200 тысяч человек.

Рикардо Россело занимал свой пост с 2017 года. Под его руководством экономическая ситуация на острове ухудшилась. Президент США Дональд Трамп ранее призывал губернатора уйти в отставку.

Кресло главы Пуэрто-Рико временно займет министр юстиции Ванда Васкес.