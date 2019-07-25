Под Тобольском нашли «самый красивый крепидот». Научное открытие подтвердили в Петербурге

Сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН нашли новый вид гриба, ранее неизвестный науке. Как пишет 25 июля «Интерфакс», гриб относится к роду крепидотов, его назвали Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский).

Растет этот гриб на мертвой древесине осины, вид неядовитый. Всего по миру описано около 200 видов крепидотов. То, что ученым удалось найти именно новый вид, подтвердила экспертиза в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге.

«Крепидот тобольский — самый красивый из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей», – заявил директор Тобольской комплексной научной станции Игорь Ломакин.