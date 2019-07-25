Стартовали продажи нового проекта ПСК «Новый Невский»

ПСК

Стартовали продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Невский». Он возводится в 50 шагах от Невского проспекта, по адресу ул. Тележная, 32. Стоимость квадратного метра – от 150 тыс. руб.

ЖК «Новый Невский» представляет собой семиэтажный двухкорпусный дом на 120 квартир с подземной парковкой. Главный корпус выходит на Тележную улицу и оформлен в трех разных архитектурных стилях, что созвучно традиционной городской застройке центра Петербурга.

Общая площадь строительства более 22 000 кв.м. Ключевое преимущество ЖК «Новый Невский» в его расположении – расстояние до Невского проспекта меньше чем 60 м. ЖК «Новый Невский» станет первым за долгое время проектом бизнес-класса в данной локации. Планируемый период окончания строительства – конец 2021 года.

В «Новом Невском» представлено пять вариантов квартир: от однокомнатных до пятикомнатной, площадью от 47 до 183 кв. м. На последнем этаже расположены квартиры с террасами. Высота потолков – от 3.3 до 4 м на последнем этаже. Подземный паркинг рассчитан на 89 машино-мест. В ЖК будет закрытый внутренний двор со сквером и ландшафтным дизайном.

В настоящее время жилой комплекс проходит процедуру аккредитации ведущими банками, после чего покупателям будут представлены программы по ипотеке. Застройщик также предоставляет рассрочку. В соответствии с полученным разрешением на строительство, проект реализуется по ДДУ.

В трёх минутах от ЖК – станция метро «Площадь Александра Невского» и Александра-Невская Лавра. Рядом находится набережная Обводного канала, которая соединена с ЗСД и пересекается с Лиговским проспектом. Также рядом с ЖК находится мост Александра Невского с удобным въездом на правобережную часть города. В непосредственной близости от комплекса деловые центры и социальная инфраструктура Центрального района.

Для ГК «ПСК» это четвертый проект в категории бизнес-класса за последние четыре года. Два из них, в Центральном и Фрунзенском районе, были сданы в 2018 году. Ещё один возводится в исторической части Выборгского района.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/