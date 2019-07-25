Нурмагомедов о смерти Дадашева: Я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева. Об этом он написал в своем Instagram 25 июля.

«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт – это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно: слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь. Мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима. Творите добро, и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни и простит нам наши грехи», – написал Нурмагомедов.

20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.

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Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.

Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.