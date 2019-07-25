Доставка еды за 100 млрд рублей. Mail.ru Group и Сбербанк создают совместное предприятие

Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие в сфере еды и транспорта. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном 25 июля.

Пока стороны подписали только соглашение о намерениях. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после одобрения сделки регуляторами.

Партнеры получат в СП по 50%. При этом Mail.ru Group внесет в новую компанию 100% акций службы доставки еды «Delivery Club», а также часть акций сервиса такси «Ситимобил». Сбербанк вложит 35% платформы Foodplex и около 38 млрд рублей.

Всего к моменту закрытия сделки компании инвестируют 45,5 млрд рублей. Еще до 18 млрд рублей СП получит, если за год после сделки достигнет целевых показателей.

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Оценка стоимости новой компании при достижении плановых показателей может превысить 100 млрд рублей, отмечают Сбербанк и Mail.ru.

В 2018 году Сбербанк создал СП с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета». В апреле 2019 года кредитная организация купила 46,5% акций холдинга Rambler Group.