Главный судебный пристав Перми задержан за взятки более чем на миллион. СМИ пишут, что его сдала подчиненная, которая уже находится в СИЗО

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан по подозрению в получении взяток на сумму более чем в 1 млн рублей. Об этом 25 июля сообщает Следственный комитет по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере»). В деле есть и второй фигурант — подчиненная Кожевникова, бывшая начальница отдела — старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП по Пермскому краю.

«По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя», – говорится в пресс-релизе СК.

Следователь в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об аресте Кожевникова, его подчиненную арестовали ранее. Ее фамилию СК не называет, однако источник ИА «Местное время» сообщил, что речь идет об Александре Мардановой. По данным собеседника издания, именно она могла дать показания на Кожевникова. Женщину еще в июне обвинили в хищении 30 млн рублей с расчетных счетов нескольких юридических лиц. Вину она не признала, находится в СИЗО.