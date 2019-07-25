«Левада-центр»: Рекордное для этого года число россиян заявило о поддержке курса страны

Ровно половина граждан России считают, что страна в целом идет в правильном направлении. В начале 2019-го количество пессимистов перевешивало. Такие данные следуют из опубликованного 25 июля опроса «Левада-центра».

Если 50% опрошенных одобряют курс развития страны, то 41% полагают, что направление движения неправильное. За прошедший год количество оптимистов впервые достигло 50%. Более того, в январе 45% респондентов были уверены в неправильном развитии страны, а лишь 42% выразили свое согласие с курсом.

Рейтинг одобрения президента Владимира Путина уже несколько месяцев держится на уровне 68%. В начале года его сторонников было на 4% меньше.

Уровень доверия правительству также удерживается на пике этого года. В июне и июле 43% заявили о своей поддержке кабмина. При этом рейтинг Государственной думы практически не меняется, закрепившись на уровне около 37%.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев за месяц, наоборот, потерял 2% своей поддержки. Теперь его работу одобряют 34% россиян. Год назад рейтинг Медведева был на уровне 31%.