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25.07.2019 10:32
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Пятеро задержаны после массовых обысков в Петербурге по делу о мошенничестве на стройматериалах

После 21 обыска в Петербурге задержаны пятеро человек по делу о хищении под предлогом поставки стройматериалов. Ежемесячный их доход мог достигать 30 млн рублей. 

По данным «Фонтанки», задержание произошло по делу в отношении неустановленных лиц, которые совершили хищение денежных средств в общей сумме более 2 млн рублей. Деньги отдавали ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания», АО «Фортуна», ООО «ТД «Крафт», ООО «СП «Энерджи», ООО «СК «Ромакс», ООО «Интерьер Групп» за поставку строительных материалов. Среди задержанных — Евгений Панасюк 27 лет, предполагаемый организатор схемы. По данным издания, его силовики встретили в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Ниццы. Как сообщает 25 июля официальный представитель МВД Ирина Волк, по предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности мог достигать порядка 25-30 миллионов рублей в месяц.

мвд.рф

Ранее наше издание рассказывало о прошедших 23 июля в Петербурге обысках. Следствие считает, что злоумышленники размещали в Интернете объявления о поставке стройматериалов по заниженным ценам, но с условием 100-процентной оплаты. Поставив лишь часть товара, исчезали, переезжали и меняли номера телефонов. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

 

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