Акция: «Паркинг за полцены!» в ЖК «Полис на Московской»

ГК «Полис Групп»

Только в июле при покупке 2-х или 3-х комнатной квартиры в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» паркинг за полцены.

Новый городской квартал «Полис на Московской» возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. В составе комплекса будет возведен детский сад на 75 мест. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 347 машино-мест. На первых этажах жилых корпусов запланированы коммерческие помещения.

Всего в проекте 762 квартиры различных планировок и метража – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками. В каждой квартире установлена система «Умный дом». Окончание строительства запланировано на IV квартал 2020 года.

Сроки акции: с 23.07.2019г по 31.07.2019г., организатор: ООО «ТИН Групп». Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте polis-group.ru или по тел. 8 (812) 642-55-22. Число парковочных мест, участвующих в акции, ограничено. Уточняйте подробности у менеджеров Отдела продаж ГК «Полис Групп».

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents