За час в Петербурге сгорели две машины. Одна оплавила соседний BMW

За ночь 25 июля в двух районах Петербурга пожарным пришлось тушить горящие автомобили. Две машины выгорели полностью, одной повезло больше.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, заявка о первом пожаре поступила в 2:18. У дома №158 по Бухарестской улице вспыхнул Mercedes. Потушили машину в 2:42, но она успела сгореть полностью.

Спустя чуть менее часа огнеборцы потребовались на севере города. У дома №143 по улице Савушкина горел Hyundai. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:01, в 3:12 его ликвидировали. В результате «Хёндэ» все же сгорел, а у припаркованного рядом BMW оплавились части кузова.

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В обоих случаях сведений о пострадавших не поступало.