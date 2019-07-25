Дзюба вошел в десятку самых успешных российских звезд до сорока. Но Бузова его опередила

Рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет опубликовал журнал Forbes 25 июля. Издание учитывало не только доходы, но и упоминание имени в СМИ и соцсетях.

Чемпионом стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов из Дагестана. Его доход Forbes оценил в 11,5 миллиона долларов. СМИ и соцсети упоминали Хабиба более 75 тысяч и 1,5 миллиона раз соответственно.

Уступила борцу только телеведущая и певица родом из Петербурга Ольга Бузова. Ее доход составил 4,4 миллиона долларов. Пресса и Интернет упоминали звезду «Дома-2» более 73 тысяч и 4,5 миллиона раз.

Бронза — у нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он заработал 14,5 миллиона долларов, но упоминали его реже, чем Бузову, — 59 тысяч в прессе и 560 тысяч раз в Сети.

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Также в первую десятку вошли артисты Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, модель Ирина Шейк, зенитовец Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.