На Новочеркасской угонщики на черном Porsche похитили белый Jaguar. Сработали за семь минут

Jaguar F-PACE почти за 3 млн рублей уехал с Новочеркасского проспекта в Петербурге практически на глазах у владельцев. Угонщика к автомобилю подбросили с шиком.

По информации «Фонтанки», водитель и пассажир Jaguar вышли из автомобиля около половины пятого вечера 24 июля, припарковав его возле 45-го дома по Новочеркасскому проспекту. Уже через семь минут пара вернулась на место парковки с намерением продолжить путь, но оказалось, что уже не на чем.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что к белому Jaguar в 16:37 подъехал черный Porsche Cayenne. Из машины вышел молодой человек, тут же сел за руль чужой машины и поспешил нажать на педаль газа. Номера Porsche, попавшие в кадр, оказались подложными.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ущерб от пропажи лизингового автомобиля 2016 года выпуска оценен в 2,8 млн рублей.