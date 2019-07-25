Инвестиционный аналитик из YouTube стал пешеходом. На Парнасе у него угнали Lexus

Автомобиль более чем за два млн рублей уехал без владельца с улицы Федора Абрамова в Выборгском районе Петербурга. О пропаже блогер Рами Зайцман рассказал подписчикам.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело о краже Lexus IS-250 было возбуждено вечером 24 июля, после того как с заявлением обратился владелец автомобиля. Он объяснил, что машину угнали со двора 4-го дома по улице Федора Абрамова около шести часов вечера, владелец отошел от автомобиля на десять минут. Сумму ущерба за двухлетний Lexus он указал как 2 млн рублей, себя обозначил как безработного.

Об угоне владелец рассказал не только полиции, но и своим 209 тысячам подписчиков на YouTube. Принадлежит автомобиль, как он себя называет, «экономисту на час» Рами Зайцману. Инвестиционный аналитик в соцсетях рассказывает о том, куда лучше вкладывать деньги.

По данным «Фонтанки», на него зарегистрированы еще два автомобиля, KIA и Nissan.