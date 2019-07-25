В Госдуме предложили сделать бесплатным вузовское образование в приграничных регионах

Сделать полностью бесплатным высшее образование в российских субъектах, которые находятся на границе с другими странами, предложили в Госдуме. Автор инициативы – зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Он, как сообщает 25 июля РИА Новости, направил письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. Парламентарий считает: выпускники школ, рассчитывая на качественное высшее образование и перспективу успешного трудоустройства, выбирают город с «сильным вузом».

«Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту», – сказано в письме депутата.

По мнению Чернышова, бесплатное образование в приграничных зонах повысит привлекательность этих территорий. А потом молодежь останется там работать, и это поможет в борьбе с оттоком из отдаленных регионов.

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Также парламентарий ратует за увеличение квот в вузах приграничных регионов для русскоговорящих иностранцев.

«Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», – пишет зампред думского комитета.

Напомним, недавно ВЦИОМ сообщил: 63% россиян тревожит недоступность высшего образования в стране.