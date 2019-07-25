Крупный ретейл грозит бойкотом Системы быстрых платежей ЦБ. Бизнес недоволен тарифами

От участия в Системе быстрых платежей Центробанка может отказаться крупный ретейл. Причина – высокие комиссии на эквайринг.

Как пишет 25 июля газета «Ведомости», ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили письмо главе регулятора Эльвире Набиуллиной. Представители рынка пожаловались на тарифный коридор 0,2-0,7%. По мнению бизнеса, банки будут предлагать услуги по эквайрингу по верхней границе коридора, превышая существующие ставки для крупного бизнеса. Оптимальными расценками ретейл считает 0,3-0,4%, иначе «систему никто использовать не станет, и она умрет, не успев родиться».

Также представители ретейла опасаются, что именно они будут нести ответственность за развертывание Системы быстрых платежей.

Недовольны установленным коридором и банки. Они считают, что тарифы ниже себестоимости и отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.

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Проект ЦБ был запущен в пилотном режиме 28 января текущего года, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. В будущем появится функция оплаты в торговых точках по QR-коду и другие возможности.