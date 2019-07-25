Северная Корея запустила в море две ракеты. Они пролетели 400 км
Две ракеты малой дальности запустила утром 25 июля Северная Корея. Они пролетели около 430 км в сторону Японского моря.
Как сообщает «Медуза» со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап», пуски произвели с территории города Вонсан, который находится на побережье.
На северокорейские запуски уже отреагировали в Токио. Власти Японии выразили озабоченность, признав, что ракеты не представляли угрозы для страны.
В российском Приморье не зафиксировали никаких сейсмособытий в Японском море, сообщает РИА «Новости», хотя обычно специалисты видят на приборах такое. Радиационный фон в Приморском крае сегодня в норме.
Запуски КНДР, очевидно, инструмент давления перед будущими переговорами с США о ядерном разоружении.
Справка:
В предыдущий раз КНДР запускала ракеты в начале мая. Тогда президент США Дональд Трамп заявлял, что его не волнуют ракеты малой дальности.