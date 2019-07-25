«Влияние северной периферии теряющего силы циклона». В Петербурге будет свежо и местами сыро

Как и прогнозировали синоптики, в Северной столице несколько похолодало. Дискомфорт вносит ветер северных направлений, заставляющий горожан утеплиться с утра.

«Сегодня Санкт-Петербург продолжит ощущать влияние северной периферии теряющего силы циклона, – пишет в Facebook. – В городе переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди. Температура воздуха +23…+25°. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 763 мм рт. ст., что выше нормы».

Следующие два дня обещают быть жаркими — перед последующим очередным похолоданием.