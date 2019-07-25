Юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос вслед за другими оппозиционерами

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь, которая не смогла стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила, что ее вызвали на допрос.

«В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч.»,— написала она в Twitter поздно вечером 24 июля.

По словам оппозиционерки, звонивший назвался следователем и не стал приводить никаких подробностей.

«Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь»,— заявила Соболь.

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Она предположила, что речь идет об уголовном деле о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

«Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму — в 11 утра. Видимо, не дойду»,— сообщила она.

Напомним, минувшей ночью с обысками пришли к лидеру «Партии Перемен» Дмитрию Гудкову и двум его соратникам, а также к директору «Фонда борьбы с коррупцией» Ивану Жданову. Силовики искали агитматериалы с призывами выйти на несогласованный митинг у Мосгоризбиркома. Кандидата в депутаты Юлию Галямину вызвали на допрос. За несколько часов до этого столичный СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.