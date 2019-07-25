Boeing допустил приостановку производства 737 Max

Американский авиапроизводитель Boeing допустил приостановку производства лайнеров 737 Max в случае, если авиарегулятор не одобрит возобновление эксплуатации самолетов до конца 2019 года, сообщил главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг.

«Если поменяется наша оценка времени возврата к эксплуатации, мы будем вынуждены рассмотреть возможное замедление темпов производства или другие варианты, включая временную приостановку производства Max», — заявил Меленберг во время звонка для инвесторов. Его цитирует газета Wall Street Journal.

При этом он уточнил, что Boeing планирует продолжать выпускать 42 самолета серии 737 в месяц в этом году, а с 2020 года планирует увеличить выпуск до 57 машин в месяц.

За последний год разбилось два Boeing 737 Max 8 — в Индонезии и Эфиопии. После этого ЕС, США, Россия и ряд других стран приостановили эксплуатацию этой модели Boeing. Американский регулятор проводит тщательную проверку. Ранее они выявили неисправность в системе предупреждения сваливания (MCAS). Boeing признал, что ошибочные данные в MCAS могут привести к крутому пикированию.