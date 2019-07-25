В Германии побит температурный рекорд

Метеорологическая служба Германии сообщила о новом температурном рекорде: столбик термометра поднялся до 40,5 градусов по Цельсию на западе страны.

(Voraussichtlich) neuer Temperaturrekord in Deutschland!



Mit 40,5°C wurde heute in Geilenkirchen der bisherige deutschlandweite Rekord von 40,3°C (Kitzingen, 5.7.2015) ?bertroffen!



Morgen wird es regional noch etwas hei?er. Vielleicht hat dieser Rekord nur einen Tag Bestand. /V pic.twitter.com/oN1zJ8uVgk — DWD (@DWD_presse) 24 июля 2019 г.

С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)!" – говорится в сообщении в Twitter национальной метеорологической службы Германии.

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При этом метеорологическая служба отмечает, что завтра в областях будет еще жарче.

"Возможно, этот рекорд простоит лишь один день", – отмечают метеорологи.