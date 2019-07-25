Кандидата в депутаты Юлию Галямину и Геннадия Гудкова вызвали на допрос

Кандидата в депутаты Юлию Галямину вызвал на допрос следователь Следственного комитета, об этом она рассказал в ночь на 25 июля в эфире телеканала «Дождь». Геннадий Гудков (отец Дмитрия Гудкова) также сообщил о вызове.

«Будет ловить меня с семи утра», — написал он в твиттере.

В ночь на четверг силовики нагрянули с обысками к лидеру «Партии Перемен» Дмитрию Гудкову и двум его соратникам, а также к директору ФБК Ивану Жданову. Искали агитматериалы с призывами выйти на несогласованный митинг у Мосгоризбиркома. К Гудкову долго не пускали адвоката, но, по последний информации, Оксана Опаренко всё же смогла попасть в квартиру.

Напомним, 24 июля СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.

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В среду в столице был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Главу ФБК ОМОН встретил прямо у дома, а позже его арестовали на 30 суток. Кроме него, были задержаны гражданские активисты Константин Котов и Александр Арчагов.

В Петербурге согласованный 6-тысячный митинг против нарушений на выборах прошёл сегодня на площади Ленина. Полиция задержала только одного с плакатом.