МИД Турции рассказал о состоянии раненого белорусского дипломата

Состояние раненного в Анкаре советника посольства Белоруссии Александра Поганшева удовлетворительное, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этим вечером некий отставник, выстрелив 5-6 раз в советника посольства Белоруссии, затем покончил с собой. Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски, но, по данным, полученным нами от врачей, завтра он может быть переведен в обычную палату. Надеемся, он выздоровеет", – сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после посещении больницы, где находится раненый.

"Расследование продолжается, и по предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается. Наш МВД впоследствии даст свои комментарии. Главное сейчас, чтобы состояние дипломата было хорошим", – добавил турецкий министр.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган следит за развитием событий.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявило том, что белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психисчески неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.