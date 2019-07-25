Силовики не остановились на Гудкове и Жданове. Ночью они нагрянули с обыском ещё к двоим

Силовики обыскивают квартиры соратников Дмитрия Гудкова – Александра Соловьёва, который не был зарегистрирован кандидатом в Мосгордуму и муниципального депутата района Митино Николая Баландина. Об этом в ночь на 25 июля сообщили в телеграм-канале штаба лидера «Партии Перемен».

Ранее стало известно о проведении обыска дома у самого Дмитрия Гудкова, а также у директора ФБК Ивана Жданова. К лидеру «Партии Перемен» не пускают адвоката Оксану Опаренко. Она говорит, что силовики отключили звонок в квартире. Видео с её попытками попасть в квартиру подзащитного опубликовали «Открытые Медиа».

Правоохранители, напомним, якобы ищут агитматериалы, призывающие людей выходить на несанкционированную акцию к Мосгордуме.