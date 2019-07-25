Итальянский бренд с единственной моделью авто обогнал по продажам Alfa Romeo

Компания Lancia, которая выпускает всего одну модель Ypsilon и продается исключительно внутри Италии, по итогам первой половины 2019 года обогнала по продажам «сестричку» по концерну Fiat Chrysler – знаменитую марку Alfa Romeo. Похоже, что очередные многомиллионые вложения не пошли Alfa Romeo на пользу, считает Motoring.

Премиальный бренд Alfa Romeo, призванный конкурировать с BMW, имеет в линейке целых пять моделей, включая свежеиспеченный кроссовер Stelvio, седан Giulia и великолепный спортивный 4с. «Альфа» продается во многих странах, но не смогла показать результат лучше, чем продающаяся только в одной стране некогда знаменитая, а теперь довольно скромная Lancia.

Продажи Alfa Romeo в только в Европе упали на 42% по сравнению с первой половиной 2018 года и составили за первые шесть месяцев 2019 года всего 29 187 штук. На контрасте Lancia, которую прекратили продавать в Европе в 2017 году, смогла поднять продажи до 34 691 машины. При этом Lancia Ypsilon выпускается с 2011 года и базируется на старой платформе Fiat 500/Fiat Panda.

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Больше всего пострадали продажи Alfa Romeo во Франции, упав сразу на 61 процент, но печальнее то, что в самой Италии продажи уменьшились почти наполовину – падение составило 47 процентов.

К сожалению, похоже, что знаменитая «Альфа» движется к полному закату. Не помогают даже многомиллионные инвестиции, вложенные в разработку собственной платформы под кодовым названием Giorgio, на которой теперь построены седан Giulia и кроссовер Stelvio. Обе машины также не радуют цифрами продаж. Вполне возможно, что в недалеком будущем Alfa Romeo тоже вынуждена будет «ужаться» до одной модели и до одного рынка, как и ее «сестричка».

В России Alfa Romeo тоже все время не везло. Многие, включая таких лидеров рынка, как «Рольф», пытались продвигать этот итальянский бренд. Но ни у кого бизнес не пошел, и на сегодняшний день в нашей стране официальных представительств Alfa Romeo нет.