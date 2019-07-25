Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +28
$ 63.12р
70.32р
07:42 25.07.2019
Расширенный поиск

Авто
25.07.2019 07:36
Печать

Итальянский бренд с единственной моделью авто обогнал по продажам Alfa Romeo

Lancia

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Компания Lancia, которая выпускает всего одну модель Ypsilon и продается исключительно внутри Италии, по итогам первой половины 2019 года обогнала по продажам «сестричку» по концерну Fiat Chrysler – знаменитую марку Alfa Romeo. Похоже, что очередные многомиллионые вложения не пошли Alfa Romeo на пользу, считает Motoring.

Премиальный бренд Alfa Romeo, призванный конкурировать с BMW, имеет в линейке целых пять моделей, включая свежеиспеченный кроссовер Stelvio, седан Giulia и великолепный спортивный 4с. «Альфа» продается во многих странах, но не смогла показать результат лучше, чем продающаяся только в одной стране некогда знаменитая, а теперь довольно скромная Lancia.

Продажи Alfa Romeo в только в Европе упали на 42% по сравнению с первой половиной 2018 года и составили за первые шесть месяцев 2019 года всего 29 187 штук. На контрасте Lancia, которую прекратили продавать в Европе в 2017 году, смогла поднять продажи до 34 691 машины. При этом Lancia Ypsilon выпускается с 2011 года и базируется на старой платформе Fiat 500/Fiat Panda.

Реклама

Итальянский бренд с единственной моделью авто обогнал по продажам Alfa Romeo

Больше всего пострадали продажи Alfa Romeo во Франции, упав сразу на 61 процент, но печальнее то, что в самой Италии продажи уменьшились почти наполовину – падение составило 47 процентов.

К сожалению, похоже, что знаменитая «Альфа» движется к полному закату. Не помогают даже многомиллионные инвестиции, вложенные в разработку собственной платформы под кодовым названием Giorgio, на которой теперь построены седан Giulia и кроссовер Stelvio. Обе машины также не радуют цифрами продаж. Вполне возможно, что в недалеком будущем Alfa Romeo тоже вынуждена будет «ужаться» до одной модели и до одного рынка, как и ее «сестричка».

В России Alfa Romeo тоже все время не везло. Многие, включая таких лидеров рынка, как «Рольф», пытались продвигать этот итальянский бренд. Но ни у кого бизнес не пошел, и на сегодняшний день в нашей стране официальных представительств Alfa Romeo нет.

Итальянский бренд с единственной моделью авто обогнал по продажам Alfa Romeo

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
24.07.2019 13:15

АКРА присвоило облигациям Setl Group кредитный рейтинг А-(RU)

Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций (RU000A100MG6) холдинга Setl Group кредитный рейтинг А-(RU). В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг эмиссии, присвоенный облигационным выпускам российских компаний в секторе «Строительство и недвижимость».
ГК «Полис Групп»
24.07.2019 11:58

Скидки до 100 000 руб. на квартиры в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию*.
«Аквилон Инвест»
24.07.2019 11:22

«Аквилон Инвест» запускает скидки на квартиры: выгода до 180 000 рублей

До конца июля холдинг «Аквилон Инвест» запускает специальную акцию «Скидка до 180 000 рублей на все». Предложение распространяется на все типы квартир в I, II и IV очередях жилого комплекса 4YOU у метро «Звездная», ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская» и I очереди ЖК All Inclusive в микрорайоне Шушары.
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»
24.07.2019 09:00

Почетную медаль «За инновации и развитие» получила ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала победителем во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «За инновации и развитие».
ПСК
23.07.2019 17:30

Фасадные работы в ЖК «Славянка» от ПСК завершены

В ЖК «Славянка» на юге Петербурга завершилось остекление оконных проёмов. Этот этап был заключительным в работах над экстерьерами зданий. С фасадов демонтированы строительные леса и новые жилые дома представлены в своем завершенном виде.
ПСК
23.07.2019 16:43

ГК «ПСК» начала подготовку к монолитным работам комплекса START

Спустя всего месяц после начала подготовительных работ на стройплощадке апарт-комплекса START ГК «ПСК» начала подготовку к возведению монолитного конструктива. Для этого на объект уже привезли первый башенный кран.
ГК «Эталон»
23.07.2019 16:15

Снижена процентная ставка на жилые комплексы «Эталон ЛенСпецСМУ»

Банк «Открытие» снизил процентную ставку по ипотеке для покупки квартиры в строящихся и готовых объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
pixabay.com
23.07.2019 15:42

В ПСК рассказали, что такое рассрочка на квартиру и кому она подходит

Рассрочка — это альтернативное единовременной оплате и ипотеке решение. Такая опция подходит любому покупателю, у которого есть в наличии сумма для первоначального взноса и который рассчитывает получить остальные средства до сдачи дома в эксплуатацию.
фото предоставлено пресс-службой РСТИ (Росстройинвест)
23.07.2019 13:26

Фотовыставка «Строители нового Петербурга» откроется на Малой Конюшенной

4 августа на Малой Конюшенной улице откроется фотовыставка под открытым небом «Строители нового Петербурга» (0+). Она расскажет о том, кто и как строит Санкт-Петербург, в котором мы живём. Выставка станет подарком петербуржцам от РСТИ (Росстройинвест) ко Дню строителя и продлится до 18 августа. Вход свободный
ООО «Терминал-Ресурс»
23.07.2019 13:04

«Образцовый квартал 6»: строим в темпе

В Пушкинском районе продолжается комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах». Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведёт компания «Терминал-Ресурс».
«Главстрой Санкт-Петербург»
23.07.2019 11:19

Юбилейная «Семейная ипотека» выдана на покупку квартиры в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», входящая в Группу компаний «Главстрой», и Банк ДОМ.РФ поздравили семью Джорджа и Елены Лаюс, которые стали юбилейным клиентом Банка в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека»*. Ипотечный кредит по льготной ставке предоставлен на покупку квартиры в ЖК «Северная долина».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
23.07.2019 10:51

В Парголово построят школу на 1650 мест

Компания «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы на 1650 мест в Парголово.