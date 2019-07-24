Могли бы дать и по лицу. В Петербурге суд посягнул на дипломатические сношения России с Непалом

По меньшей мере на два месяца парализована выдача непальских виз в Петербурге по решению суда. Катманду перестал быть родным из-за передела гостиницы «Амбассадор».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 24 июля под домашний арест отправлен известный предприниматель Александр Терентьев. Ему запрещены телефонные разговоры, электронная и бумажная переписка, а покидать квартиру можно лишь в экстренных случаях.

Решение Куйбышевского райсуда вызвало переполох в дипломатических кругах. Александр Терентьев возглавляет офис почетного консула Непала в Санкт-Петербурге и пользуется соответствующими привилегиями, иммунитетами и правами. В частности, в офисе оформляются туристические визы гражданам России для поездки в Непал. В офисе почетного консула «Фонтанке» сообщили, что о домашнем аресте своего руководителя не знают, и перспективу оформления виз оценить затруднились. «Подпись Александра Терентьева обязательна под каждым выдаваемым гражданину России документом», – уточнили в офисе.

Реакция Катманду на временную потерю офиса пока неизвестна. Ближайшим диппредставительством является посольство Непала в Москве. До сегодняшнего дня государства имели тесные и теплые отношения.

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Александру Терентьеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Якобы он обманом приобрел права на доли в компаниях, ранее принадлежавшие его давнему партнеру и товарищу Виктору Прокопцову. Их самый известный совместный актив – четырехзвездочная гостиница «Амбассадор» на проспекте Римского-Корсакова.

Обман будто бы случился на переговорах Терентьева и Прокопцова в октябре 2016 года. Предприниматели должны были подписать четырнадцать договоров по разделу активов. Прокопцов провел свою часть автограф-сессии, после чего Терентьев будто бы искусственно спровоцировал конфликт и сорвал переговорный процесс. У него остались подписанные Прокопцовым бумаги о передаче активов на сумму более 20 млн рублей. Домашний арест Терентьеву избран до 22 сентября 2019 года. К отвлечению от дипломатической миссии на уголовные суеты консулу не привыкать. В январе 2018 года он был отправлен под стражу по делу о неуплате налогов, но через пару месяцев освободился под подписку о невыезде. Еще одно дело с участием Терентьева, о покушении на мошенничество, в настоящее время рассматривает Невский районный суд.