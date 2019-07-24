Украина готовится расширить санкции против России

с Птиравительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.

Ще два пакети санкцій розроблених @mtot_gov_ua буде внесено на розгляд РНБО. Цього разу у перелік потрапили підприємства,залучені до процесу будівництва магістрального газопроводу «Краснодарський Край – Крим» та до оборонного заводу "Фіолент" pic.twitter.com/JA15UaXm7V — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 24 июля 2019 г.

Как отмечается, новые санкции могут затронуть российские компании, которые работают в Крыму. Правительство планирует внести в санкционный список 24 предприятия, которые задействованы в строительстве газопровода «Краснодарский край — Крым» и занимаются добычей углеводородов на полуострове.

В Киеве считают, что такой деятельностью компании «создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».