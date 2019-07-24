Ford обвинили в занижении показателей расхода топлива. Против компании подан иск на 1,2 млрд долларов

Чикагская юридическая контора Hagens Berman Sobol Shapiro подала в окружной суд в Детройте иск на 1,2 миллиарда долларов против компании Ford. В нем указывается, что автопроизводитель сознательно занижал расход топлива для своего самого продаваемого автомобиля – пикапа Ford F-150, а также нового пикапа Ford Ranger, что приводило к дополнительным расходам их владельцев в среднем в размере 2000 долларов в год, сообщает Cnet.

Речь идет конкретно об автомобилях 2018-2019 годов выпуска, которые проходили тесты уже по новой процедуре замеров расхода топлива и вредных выбросов по методике американского EPA (Environmental Protection Agency). Согласно иску, компанию Ford подозревают в установке неких специальных устройств, которые показывали заниженный расход топлива и таким образом вводили владельцев автомобилей в заблуждение.

В результате реальный расход топлива для прикапа Ford F-150 превышал заявленный компанией на 15% по шоссе и на 10% в городском цикле. Таким образом, за среднее время эксплуатации таких автомобилей, как посчитали юристы конторы Hagens Berman Sobol Shapiro, владелец может переплатить дополнительно от 2290 до 2700 долларов за топливо.

Истцы требуют возмещения ущерба, связанного с фальсификацией расхода топлива на Ford F-150, а также судебного запрета на проектирование, выпуск и продажу этих машин. В документе перечислены 65 обвинений, среди которых «мошенническое сокрытие», «халатное искажение», «неосновательное обогащение», «ложная реклама» и так далее – словом, все, на что хватило фантазии юристов из Чикаго.

Перспективы столь значительного иска неясны, однако против компании Ford уже ведется расследование по линии министерства юстиции США по подозрению в манипуляциях результатами тестов. Оно касается, в частности, результатов так называемых «тестов под нагрузкой», которые вызвали вопросы со стороны правоохранителей.