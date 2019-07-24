Одновременно с Гудковым обыск идёт у директора ФБК Ивана Жданова

Силовики пришли с обыском к кандидату в Мосгордуму и директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Об этом в ночь на 25 июля сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, а вслед за ней Илья Яшин.

Чуть ранее стало известно, что правоохранители постучались в квартиру к Дмитрию Гудкову. Об этом рассказал его отец.

Напомним, 24 июля СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.

В среду в столице был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Главу ФБК ОМОН встретил прямо у дома, а позже его арестовали на 30 суток. Кроме него, были задержаны гражданские активисты Константин Котов и Александр Арчагов.

В Петербурге согласованный 6-тысячный митинг против нарушений на выборах прошёл сегодня на площади Ленина. Полиция задержала только одного с плакатом.