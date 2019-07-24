Губернатор Анкары исключает политический мотив в нападении на дипломата из Белоруссии

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что нападение на советника посольства Белоруссии в Турции вечером 24 июля, по предварительным данным, не было политически мотивированным.

"Наши сотрудники полиции расследуют случившееся во всех возможных аспектах. Согласно предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование все еще продолжается", – приводит его слова газета H?rriyet.

Шахин также подтвердил, что нападавшим оказался "отставной турецкий военный в звании полковника, который проживал с дипломатом в одном доме".

В МИДе Белоруссии назвали напавшего на дипломата психически неуравновешенным. Ранее турецкие СМИ сообщили, что советник по административным вопросам посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев был серьезно ранен своим соседом. По данным издания, мужчина выстрелил в него два раза, а потом покончил с собой. Поганшев был госпитализирован.