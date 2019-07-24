МИД Белоруссии прокомментировал нападение на сотрудника посольства

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что напавший на сотрудника их посольства в Турции мужчина был психически неуравновешенным.

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — приводит его слова белорусский портал Tut.by.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что советник по административным вопросам посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев был серьезно ранен своим соседом. По данным издания, мужчина выстрелил в него два раза, а потом покончил с собой. Поганшев был госпитализирован.