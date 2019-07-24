В ноябре петербургские автомобилисты получат «суперсервис» для самостоятельного оформления ДТП

Петербуржцы в скором времени смогут оформлять ДТП за 15 минут, не вызывая инспектора. Новый сервис уже готовится к запуску.

Как сообщается 24 июля на сайте правительства, новшество будет доступно с ноября 2019 года. «Суперсервис» позволит оформлять ДТП через интернет, не привлекая сотрудников ГИБДД. Решение было принято президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Чиновники считают, что запуск проекта «Оформление европротокола онлайн» сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.

Оформить ДТП можно будет онлайн через сайт госуслуг и мобильные приложения. Все данные водителя (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) будут подгружаться из его личного кабинета. Автолюбителю останется только проверить их корректность и загрузить фото с места происшествия.

Также пользователи смогут использовать онлайн-поиск страховой компании для заключения договора ОСАГО и КАСКО. А ещё в дистанционном режиме можно будет получить и информацию о результатах рассмотрения поданных в страховые компании документов.

Проект разработан ЦБ России при поддержке Минкомсвязи в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Кроме Петербурга, в пилотном режиме суперсервис запустят в Москве, Московской и Ленинградской областях.