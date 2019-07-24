У Дмитрия Гудкова обыск. Полиция ищет листовки с призывами выйти на митинг

Сотрудники правоохранительных органов пришли к незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову. Цель визита – обыск. Об этом в своём твиттере 24 июля рассказал его отец.

По словам словам Гудкова-старшего, правоохранители хотят найти у сына агитационные материалы, призывы к несогласованному митингу 27 июля. В этот день независимые кандидаты немереваются выйти к мэрии Москвы, чтобы требовать регистрации на выборах в Мосгордуму.

«Следственная группа пришла искать документы (газеты, листовки и прочее) по митингу-встрече 27 июля. Хотят задержать и доставить на допрос в СК», — написал Геннадий Гудков. Он добавил, что обыск проходит в доме 21 «А» на улице Куусинена.

Напомним, 24 июля СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.

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В среду в столице был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Главу ФБК ОМОН встретил прямо у дома, а позже его арестовали на 30 суток. Кроме него, были задержаны гражданские активисты Константин Котов и Александр Арчагов.

В Петербурге согласованный 6-тысячный митинг против нарушений на выборах прошёл сегодня на площади Ленина. Полиция задержала только одного с плакатом.