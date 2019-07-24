Навальный арестован на 30 суток. Ему не простили речь на согласованном митинге

Оппозиционный политик Алексей Навальный арестован в Москве на 30 суток. Симоновский райсуд счел его агитатором масс.

Постановление о признании Навального виновным в административном правонарушении суд вынес вечером 24 июля. Ему определили максимальную меру наказания по части 8 статьи 20.2. КоАП – тридцать суток административного ареста.

По мнению суда, на согласованной протестной акции 20 июля на проспекте Сахарова Навальный с трибуны приглашал собравшихся выйти на улицы еще раз – 27 июля. Уведомление о будущем митинге в мэрию Москвы не подавалось, поэтому призывы сочтены незаконными.

Навального задержали утром 24 июля на пробежке. Он уточнял, что вышел из дома купить жене цветы к ее дню рождения.

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Митинг «За допуск на выборы» прошел в Москве 20 июля и собрал, по данным наблюдателей, более 20 тысяч человек.

Вечером 24 июля в Петербурге прошел аналогичный митинг - против произвола на выборах. Наблюдатели насчитали до 8 тысяч человек, полиция уменьшила эту цифру почти вчетверо.