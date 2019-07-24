"Неоправданно жесткий приговор". Зеленский пожаловался премьеру Италии на посадку националиста Маркива на 24 года

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пожаловался на жестокий приговор сотруднику украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.https://t.co/UQtEYFjkYd — Офіс Президента (@APUkraine) 24 июля 2019 г.

«Глава государства предложил правовую помощи Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом», — сообщила пресс-служба Зеленского.

12 июля в Италии суд приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году, передавало издание «Обозреватель». Прокуратура установила, что Маркив, находясь на горе Карачун, передал артиллеристам информацию о пребывании Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова. В результате удара украинской армии итальянец и россиянин погибли.