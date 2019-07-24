Главой минобороны Великобритании стал Бен Уоллес

Бывший замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назначен министром обороны страны, сообщила канцелярия премьер-министра.

The Rt Hon Ben Wallace @BWallaceMP has been appointed Secretary of State @DefenceHQ pic.twitter.com/2eWYsx1lSj — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 июля 2019 г.

Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон 24 июля занял пост премьер-министра страны. На данный момент уволены или ушли в отставку более половины министров правительства и уже можно констатировать, что речь идет о самой масштабной смене состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.

Уоллес в МВД был замминистра по вопросам безопасности и экономических преступлений.