Полиция Петбурга собрала урожай на митинге за честные выборы. Одного активиста задержали на пешеходном переходе

Репутацию мирного митинга против произвола на выбора полиция Петербурга подмочила на излете. По пути к метро задержали яблочника Александра Шадрина. Во внеурочное время в неурочном месте он нес в руках плакат.

телеграм-канал Штаб Навального в Санкт-Петербурге

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О задержании Шадрина вечером 24 июля сообщает Telegram-канал «Протестный Петербург». Молодой человек направлялся в сторону метро «Площадь Ленина» и переходил окруженный полицейскими переход. Те заметили в руках Шадрина плакат и, видимо, разглядели написанное. Взяли под руки и повели в автобус.

Очевидцы делятся тревожными наблюдениями. Мирный согласованный протест закончился полным перекрытием улицы, ведущей к станции метро. Взятые в блокаду участники вынуждены были вернуться к традиционной кричалке «Пропускай». Но спецтехника – в качестве заграждений используются поливомоечные машины – глуха к требованиям народа. По данным наблюдателей, митинг против произвола на выборах собрал до 8 тысяч человек Полиция привычно пользуется уменьшающим коэффициентом и говорит о 2200 участниках.

Организаторами выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие. Активисты требовали перенести выборы, отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.