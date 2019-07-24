Белорусского дипломата ранили в Анкаре

Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

"Заместитель главы по административным вопросам посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев был серьезно ранен в результате вооруженного нападения. Стало известно, что злоумышленник, стрелявший в Поганшева, отставной военный", – пишет sozcu.com.

Издание добавляет – злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

Поганшев серьезно ранен в грудь и перенес операцию, его состояние критическое.

Издание добавяет, что нападавший и дипломат были соседями и давно не ладили.