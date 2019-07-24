Путин поручил обеспечить Иркутскую область современным производством

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с российскими компаниями вопрос обеспечения Иркутской области современными рабочими местами и производством. Об этом он сказал на совещании с правительством в Кремле.

Комментируя доклад вице-премьера Виталия Мутко о ликвидации последствий паводка в Иркутской области, российский президент отметил, что первостепенное внимание должно быть уделено материальной поддержке людей и восстановлению инфраструктуры.

"В принципе Вы сейчас все назвали. Информированность населения должна быть выше. Нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, выплаты должны быть все осуществлены. Восстановление инфраструктуры, жилья. Нужно взять под контроль дополнительные гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения. И есть еще один вопрос, на который прошу обратить внимание, надо проработать с нашими компаниями. Тот же Тулун – это моногород, нужно посмотреть, что можно сделать и нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, современными производствами. Посмотрите на этот счет", – сказал глава государства.