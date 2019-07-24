В больнице умерла участница жесткой аварии на Светлановском. Она держала на руках четырехмесячного ребенка

В петербургской больнице скончалась 33-летняя пассажирка автомобиля «Хендэ», выехавшего сегодня днем под мчащийся «Мерседес». Удар был такой силы, что из салона выпал ребенок.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД Петербурга и области, женщина умерла от полученных травм около шести вечера. На ее руках сидела четырехмесячная девочка, которую тоже госпитализировали. В салоне также находился мальчик в возрасте 2 года 7 месяцев. При столкновении он выпал из салона. В больницу его доставили с тяжелыми травмами.

«Хендэ» управляла 35-летняя жительница Петербурга. Она совершала левый поворот и подставила бок автомобиля под встречный поток. Момент столкновения попал на видео.

По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит уроженцу Кабардино-Балкарии. Он отец пострадавших детей.