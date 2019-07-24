Путин встретился с экс-президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, на которой обсудил с ним ситуацию в регионе.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым). Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил Путин прессе, его цитирует сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности». "Моя позиция хорошо известна, и до него я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан – это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений, если быть точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана. Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", – добавил Путин.

Экс-глава Киргизии, которого ранее киргизский парламент лишил неприкосновенности и статуса экс-президента, 24 июля спецбортом вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант». Ранее он заявлял о своих планах съездить в Москву «на пару дней», отказываясь, однако, раскрывать цель своей поездки. По его словам, это конфиденциальная информация.