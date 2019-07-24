Экс-глава МВД Британии возглавил Минфин страны
Бывший глава МВД Великобритании Саджид Джавид стал министром финансов страны вместо Филипа Хэммонда, следует из сообщения в Twitter канщулярии нового британского премьер-министра Бориса Джонсона.
The Rt Hon Sajid Javid @sajidjavid has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury pic.twitter.com/EJrp0wBuVK— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 июля 2019 г.
«Саджид Джавид назначен министром финансов», — говорится в сообщении.
Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле (графство Ланкашир) в семье водителя автобуса из Пакистана. Семья переехала в Британию в 1960-х годах. Джавид изучал экономику и политологию в Университете Эксетера.