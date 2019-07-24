Протестный митинг в Петербурге обошёлся без задержаний. Задержались только местные жители и работники офисов поблизости

Митинг против нарушений на выборах в Петербурге 24 июля закончился мирно, несмотря на провокации. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», обошлось без задержаний. Организаторы акции оценивают ее численность в 6 тысяч, в петербургском ГУ МВД — в 2,2 тысячи человек.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На митинге требовали допустить до муниципальных выборов независимых кандидатов, а также звучала критика безальтернативности выборов губернаторских. Единственным выступившим перед протестующими конкурентом Александра Беглова стал кандидат от КПРФ Владимир Бортко. Ни Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), ни Михаил Амосов («Гражданская платформа») на митинг не пришли.

Заложниками мероприятия стали местные жители, которые из-за оцеплений и перекрытий не могли попасть домой и дойти до припаркованных в окрестностях площади Ленина машин. На неудобства пожаловались читатели «Фонтанки».

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