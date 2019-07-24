Протестный митинг в Петербурге обошёлся без задержаний. Задержались только местные жители и работники офисов поблизости
Митинг против нарушений на выборах в Петербурге 24 июля закончился мирно, несмотря на провокации. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», обошлось без задержаний. Организаторы акции оценивают ее численность в 6 тысяч, в петербургском ГУ МВД — в 2,2 тысячи человек.
На митинге требовали допустить до муниципальных выборов независимых кандидатов, а также звучала критика безальтернативности выборов губернаторских. Единственным выступившим перед протестующими конкурентом Александра Беглова стал кандидат от КПРФ Владимир Бортко. Ни Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), ни Михаил Амосов («Гражданская платформа») на митинг не пришли.
Заложниками мероприятия стали местные жители, которые из-за оцеплений и перекрытий не могли попасть домой и дойти до припаркованных в окрестностях площади Ленина машин. На неудобства пожаловались читатели «Фонтанки».
Справка:
Митинг против произвола на выборах прошел в Петербурге у Финляндского вокзала. Перекрытие дорог спровоцировало пробки в районе площади Ленина. Организаторами акции выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие. Активисты требуют перенести выборы, отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.
14 июля в столице прошла так называемая «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями», которая уже успела стать поводом для уголовного дела. На несанкционированную акцию собрались около 20 тысяч участников. Они прошли от Новопушкинского сквера до здания мэрии, после чего подошли к Мосгоризбиркому. В ходе протестов полиция задержала 39 человек, троих из них госпитализировали.