Власти Грузии выделят €600 тыс. на транзитные рейсы из России

Правительство Грузии выделит €600 тыс. на транзитные рейсы из России в Тбилиси и Батуми через Ереван. Об этом сообщает «1 канал Грузия» со ссылкой на постановление правительства.

Уточняется, что на одного пассажира будет возмещаться не более €90 без НДС.

В документе не указано, с какой именно авиакомпанией будет заключен договор, однако в настоящее время подобные транзиты осуществляет только Georgian Airways при поддержке партнерской авиакомпании в Армении.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну.