Главой МИД Великобритании назначили Доминика Рааба

Министром иностранных дел Великобритании назначен экс-глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб, сообщила канцелярия премьера.

The Rt Hon Dominic Raab @DominicRaab has been appointed Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs @foreignoffice, and First Secretary of State pic.twitter.com/XEJECtJPsS