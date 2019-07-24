Главой МИД Великобритании назначили Доминика Рааба
Министром иностранных дел Великобритании назначен экс-глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб, сообщила канцелярия премьера.
The Rt Hon Dominic Raab @DominicRaab has been appointed Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs @foreignoffice, and First Secretary of State pic.twitter.com/XEJECtJPsS— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 июля 2019 г.
Ранее главой МИД был Джереми Хант, потерпевший поражение в гонке за пост лидера Консервативной партии.
Напомним, сегодня премьер-министром страны стал Борис Джонсон, сторонник жёсткого сценария выхода Британии из Евросоюза.