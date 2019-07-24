По «эрмитажному делу» задержан еще один подозреваемый. При нем со стройки на Заусадебной улице пропал миллиард

Следственный комитет добрался до очередного фигуранта уголовного дела о хищениях при строительстве фондохранилища Эрмитажа. Бывший гендиректор компании-подрядчика «МехСтройТранс» Валерий Рогов задержан с перспективой ареста.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, задержание Рогова состоялось сегодня днем. Его искали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и организованном преступном сообществе.

Контракт на возведение фондохранилища в Петербурге Эрмитаж заключил в 2015 году, его стоимость оценивалась в 3,6 млрд рублей. «МехСтройТранс» получил почти миллиард рублей аванса и исчез со стройки. Рогов возглавлял компанию с декабря 2015 года, свидетельствуют данные СПАРК.

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Похищенными мошенническим путем, по версии следствия, считаются 450 млн рублей. Эта сумма фигурировала в мае 2018 года, когда под стражу заключали бывшего замминстра культуры Григория Пирумова. Он был уполномочен Владимиром Мединским курировать стройку.

На прошлой неделе в Москве арестовали бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс». Олег Григор, по версии следствия, участвовал в «эрмитажных» хищениях. Банк предположительно использовался в мошеннических схемах. В 2017 году у него отобрали лицензию, объем недостающих средств превышал 8 млрд рублей.